اخبار مصر- شيماء صالح

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة،برئاسة على عبد العال اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٧ بفرض حالة الطوارئ فى البلاد ٣ أشهر اعتبارا من ١٠ ابريل الجارى الساعة ١ ظهرا.

وأكد عبد العال أن القانون وفرض حالة الطوارئ يستهدف الارهابيين والمجرمين الخطيرين ولن يمس حياة المواطنين العادية أو يضايقهم لانه موجه لخطر الارهاب.

وتابع عبد العال داعيا النواب لتوعية المواطنين :عليكم توعية وتبصير المواطنين فى دوائرهم بانها لن تكون مثل الماضى التى استمرت ٣٠ ستة دون مبرر لكن حاليا توافرت الاسباب لفرضها والمستجدات لمراعاة صالح البلاد.

وشدد عبد العال على أن فرض الطوارئ يأتى لمواجهة حالات وظروف معينة وحالة ضرورة تبدأ فيها الشرعية التى تفرضها حالة الضرورة التى لا تعمل بالقواعد العادية بل الاستثنائية فى القانون.

وتابع: فلا يجوز التكلم فيما هو موجود بالقانون العادى، فحالة الطوارئ تعلن للمحافظة على الدولة التى تعلو على القوانين بما فيها الدستور، ونريد طمأنة المواطنين أنه لا يمكن أن يمس حياتهم العادية … بل لمواجهة خطر الارهاب الاعمى الذى يضرب ف كل أنحاء البلاد، و علينا جميعا كنواب مسئولية أخلاقية ووطنية ودستورية وعلى وجه التحديد باعتباركم ممثلين عن الأمة بتوعية وتبصير المواطنين به.

وأشار عبد العال إلى ضرورة التزم الإعلام بالمحددات الوطنية والدستورية أيضا خلال فترة الطوارئ.

يشار إلى أن المجلس يناقش تعديل بعض احكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ