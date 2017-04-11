القاهرة - أ ش أ

أكد عبد الرحمن رشاد عضو الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس الإذاعة المصرية السابق أن اختيار حسين زين رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام رسالة جيدة لكونه من أبناء ماسبيرو ويتفهم مشكلاته بعد نجاحه في تطوير قطاع المتخصصة، وأن الجميع سوف يتعاون معه.

وأوضح رشاد أن المنظومة الإعلامية تحتاج إلى صيغة إعلامية جديدة لتلبى طموحات الوطن، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.

ولفت إلى ضرورة تلافى الأخطاء الإعلامية سواء من إعلام الدولة أو الإعلام الخاص، والتي لفت إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى حديثه الأخير.

وصرح عضو الهيئة الوطنية للإعلام إن الإعلام يحتاج أن يعبر أزمة الثقة مع المشاهد، ويلبى طموحات الوطن بموضوعية، وأن يكون على مستوى الحدث مشيرا إلى أن ذلك يتحقق من خلال الاستعانة بالكفاءات، وحلول لمشكلات مثل تكنولوجيا والتدريب بجانب الاستفادة من تراث ماسبيرو.

وأشار إلى أن ماسبيرو مشكلاته معروفة للجميع وتحتاج إلى حلول غير تقليدية لتجاوزها من خلال إعادة النظم فى نظم الإدارة واستثمار الكفاءات وبث روح التطوير والانتماء.