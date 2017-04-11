القاهرة-أ ش أ

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراءودشن موقعا إلكترونيا خاص بدليل التصنيف المهني المصري للعام الحالي 2017 وذلك

على شبكة المعلومات الدولية .

وأوضح المركز في بيان الثلاثاء أنه قام وبمشاركة كل من وزارة القوى العاملة وقطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ومصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة والتجارة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد وتحديث دليل التصنيف المهني الوطني للعام الحالي 2017 طبقا للدليل الدولي لسنة 2008.

وربط كود المهن المصرية بكود التصنيف العربي المعياري- لتوحيد كود المهنة مع اختلاف مسمياتها في الدول العربية لحفظ حقوق المسافرين للعمل في الدول العربية.

و أضاف هذا الدليل أكثر من 2523 مهنة جديدة ظهرت في سوق العمل المصري على آخر إصدار لدليل التصنيف المهني لعام 2005 الذي يشمل على 3436 مهنة ليصبح إجمالي عدد المهن 5923 مهنة كما يهدف هذا الدليل إلى مواكبة الدول العالمية في استحداث أكواد الدليل الدولي.