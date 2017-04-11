الغربية-أ ش أ

تفقد مدير أمن الغربية اللواء طارق حسونة اليوم الثلاثاء كنائس “العذراء” و”مارجرجس” و”الأنبا أنطونيوس” بمدينة المحلة الكبرى للتأكد من انتظام الخدمات الأمنية المعينة وتطبيق الاشتراطات الخاصة بتأمينها وسلامة وكفاءة البوابات الإلكترونية المتواجدة أمام كل كنيسة.

وأكد مدير الأمن خلال جولته على تعزيز الخدمات الأمنية أمام الكنائس وانتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة.

مشددا على ضرورة يقظة الأفراد والمجندين وأخذ الحذر أثناء تفتيش المشتبه بهم بالإضافة إلى انتشار الدوريات الأمنية بشوارع المدينة والطرق

الرئيسية والفرعية.