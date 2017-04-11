السويس - أ ش أ

لقى 4 أشخاص مصرعهم اليوم الثلاثاء على طريق “العين السخنة/الزعفرانة” وجميعهم من أسرة واحدة، بعد قيام سيارة نقل مسرعة بصدم سيارتهم بالطريق، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة السويس العام.

وكان مدير أمن السويس اللواء مصطفي شحاتة، تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بقيام سيارة نقل بصدم سيارة ملاكي بطريق العين السخنة / الزعفرانة، ونتج عن ذلك مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة وهم من أبناء محافظة المنيا وجاري انهاء إجراءات نقلهم إلى محافظة المنيا.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقيات.