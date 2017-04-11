أخبار مصر- حمودة كامل

شن حى المنتزة أول برئاسة اللواء خالد حسن رئيس الحي حمله لإزالة العقارات المخالفة بنطاق الحي حيث تم تسليم الدور التاسع عشر و حوائط بعقار مخالف بشارع سفيان الثورى من خليل حمادة، كما تم وقف أعمال ترميم وصب سقف مخالف لمحل بشارع خالد بن الوليد أمام كافيتريا أبو شوشة وتم التحفظ على الأخشاب ومعدات البناء ، كما تحفظ الحى على سيارة محمله بخشب و حديد من أمام عقار مخالف بشارع خالد بن الوليد مع شارع خليل حماده لمنع البناء المخالف بها.

هذا وقام حي غرب برئاسة اللواء محمد عبد الوهاب بحملة صباحية تم فيها تنفيذ 23 قرار إزالة لأكشاك وتعريشات مخالفة تشغل الرصيف والطريق العام، وذلك بمنطقة مينا البصل بكلا من شارع الأمير لؤلؤ ومنطقة مساكن السجن وبجوار نقطة شرطة المتراس القديمة وعلي أسوار المدارس.

يأتي ذلك بناء على التعليمات الصادرة من الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء ولكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة التصدي بكل قوة و حزم لظاهرة البناء المخالف و الضرب بيد من حديد على كل مخالف وذلك لما تمثله هذه الظاهرة من خطورة كبيرة على حياة المواطنين وأمنهم وتسبب ضغط كبير على شبكات البنية التحتية.