القاهرة - أ ش أ

قررت لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة الزمالك مع مصر المقاصة، ضمن مباريات الأسبوع رقم 22 لمدة 24 ساعة لتقام الأحد المقبل، في السابعة مساء.

جاء ذلك استجابة لرغبة الأمن بعد اتصالات تمت بين المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والجهات الأمنية المعنية.

الجدير بالذكر أنه كان مقررا إقامة المباراة يوم السبت المقبل، لكن الأمن رفض لتزامنها مع أعياد سبت النور.