أخبارمصر-غباشى خيرالله

قام اليوم الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية يرافقه اللواء خالد أبو الفتوح مدير الأمن بجولة تفقدية لعدد من اللجان الانتخابية بمدينة تلا للإطمئنان على سير العملية الانتخابية وقوات تأمين اللجان والمقرات الإنتخابية ، شملت الجولة تفقد مدرسة السادات الثانوية بنين بتلا والتى يوجد بها 3 لجان فرعية وكذا جمعية تلا للتنمية الاجتماعية وبها 2 لجنة فرعية .

فقد إطمأن محافظ المنوفية علي سير العملية الإنتخابية وتأمين اللجان والمقارات الإنتخابية موجها الدعوة للمواطنين للخروج للإدلاء بأصواتهم مؤكدا على أن المحافظة تقف على الحياد تماما من كل المرشحين وأن إرادة الناخب هى التى ستفرز أعضاء البرلمان ،

كما أكد المحافظ علي استمرار المتابعة للعملية الإنتخابية علي مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بمركزي تلا والشهداء لتذليل كافة المعوقات التي قد تعوق سير العملية الأنتخابية.

هذا وقد أكد مدير أمن المنوفية على أن جميع اللجان والمقرات الانتخابية مؤمنة من الداخل والخارج وأنه تم إتخاذ كافة الاجراءات الامنية على اعلى المستويات لتامين كافة المنشأت الحيوية والهامة بالمحافظة .

يذكر أن محافظة المنوفية تشهد اليوم بدء الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة مركز تلا والشهداء حيث يبلغ عدد الناخبين 409ألف و 192 لجنة و104 مقر إنتخابي .