اخبار مصر-شيماء صالح

أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحضور وزير الإسكان الاجتماع المقبل للجنة لمناقشة ملف تطوير العشوائيات، وضرورة تكاتف القائمين على صندوق تطوير العشوائيات مع نواب المنطقة للخروج بحلول مرضية للمواطنين و الوزارة.

كما اوصت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب علاء والى بضرورة عرض خطة تطوير العشوائيات على نواب اللجنة وكذا اختصاصات الصندوق ومصادر تمويله وآلية العمل حيث إن هناك ما يقرب من 215 اسرة تقطن العشوائيات لم يتم نقل وتطوير سوى 15 الف اسرة فقط وهذا الامر يعنى ان التطوير لن ينتهى قبل 10 سنوات.

من جانبه، أكد نائب وزير الإسكان لشئون تطوير العشوائيات أحمد عادل درويش أن منطقة مثلث ماسبيرو ومساحتها ٥٧ فدان سيتم تطويرها على أن تقوم وزارة الإسكان بتشييد وحدات للراغبين فى البقاء بشكل مبدئي بقيمة ٢ مليار جنيه ثم ما سيتم جمعه وفقا ل “بدل تحسين” سيتحملها المالكين بقيمة ٢.٦ مليار جنيه.

وأضاف درويش أنه سيتم احتساب بدل التحسين وفقا للقانون الذى ينص على دفع نصف قيمة البدل من المالكين بعقود رسمية .

وأشار إلى أن الدولة لا تمانع من بقاء من يريد من السكان داخل المثلث فى المنشآت التى سيتم تشيدها ، لافتا إلى أن أن الوزارة تأكدت من رغبة البعض فى البقاء مقابل دفع البدل وذلك وفقا لأوراق استطلاع لأكثر من نصف ساكنى المثلث؛ والتى كشفت عن رغبة قرابة ال٧٥ ٪ بالخروج والحصول على تعويض و ٨ ٪ الانتقال إلى الاسمرات .

وفى سياق متصل، أشار مساعد الوزير إلى أن وزارة الإسكان تركز حاليا على تطوير المناطق غير الآمنة خلال سنتين وهما ٣٥١ منطقة بتمويل ١٧ مليار جنيه تساهم فيهم وزارة الإسكان ٢ مليار جنيه وتتحمل هيئة المجتمعات العمرانية ١٥ مليار جنيه، لافتا إلى ان مناطق مثل عزبة الهجانة وعزبة خير الله وغيرها التى لا تعد فى خطورة المناطق غير الآمنة ليست ضمن أولوية الوزارة حاليا.