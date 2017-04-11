القاهرة -أش أ

تم اختيار الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام, وكرم جبر رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة وحسين زين رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام.

كما تم اختيار في عضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة كل من المستشار محمد لطفي عبد الباقي جودة, والدكتورة منى طعيمة الجرف, والمهندس مصطفى عبد الواحدوالدكتورة هدى عبد المنعم زكريا لبيب, وحاتم زكريا محمد محمود, وعبد الفتاح عبد المعز علي الجبالي, وصالح عبد السميع عبد السميع الصالحي, ومحمد عبد السلام خليفة العمري , ونادية مبروك عبد العزيز, وجمال شوقي شاروبيم رزق, ومجدي عبد الفتاح سيد أحمد لاشين, والدكتورة سوزان يوسف أحمد القليني.

وبالنسبة للهيئة الوطنية للصحافة, تم اختيار كل من: المستشار عادل سيد عبدالرحيم حسن بريك, ومحمد عبد الفتاح, ومحمد حسن عبدالهادي علام, وشارل فؤاد سنادة حبيب, والدكتور عصام الدين أحمد فرج, والدكتور محمود سليمان علم الدين, وضياء يوسف رشوان أحمد, ومحمد عبدالرحمن الهواري, وعبدالله حسن عبد الفتاح, ومجدي مصطفى البدري حسن وعلاء ثابت, وعبد القادر شهيب.

وبالنسبة لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام تم اختيار كل من: المستشار خالد محمد محمود حسنين العتريس, والسيدة فاطمة إبراهيم بدر, والدكتور السيد السيد عزوز, واسماعيل محمد الشيشتاوي العراقي, وريهام علي مصطفى كامل, وعبدالرحمن رشاد عايد, والدكتورة هبة لاشين, وحمدي محمد علي الكنيسي, وجمال محمد الشاعر, ودلال فرج السيد أحمد وجمال راجي عانيت إبراهيم, ومحمد شكري أبو عميرة.