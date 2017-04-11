القاهرة-اخبار مصر

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خالص العزاء لاسر ضحايا كنيستي طنطا والاسكندرية مؤكدا ان مصر تواجه هجمة ارهابية شرسة وغادرة وان هناك جهات اجنبية تقف وراء تلك الحوادث.

وأوضح إسماعيل خلال البيان الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء حول أسباب وظروف فرض حالة الطوارىء أن الحكومة وافقت على اعلان حالة الطوارئ ونعرضه على النواب لابداء الرأى بشأنه وإن الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها مصر تستوجب إجراءات استثنائية حاسمة لكي تتمكن الدولة من حشد قواها للتصدي لتلك الأعمال الإجرامية .

واشار إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة الطوارىء لمدة 3 أشهر عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني مؤخرا جاء ليتسق مع ذلك التوجه الذي تتبنيه الدولة ضد الإرهاب.

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