القاهرة - أ ش أ

انضم رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عمرو بركات وحسين السيد وكريم نيدفيد وأكرم توفيق، لتدريبات فريق الشباب بالنادي، الذي يستعد لمواجهة الزمالك غداً الأربعاء.

وحصل الرباعي على إذن من الجهاز الفني للفريق، بقيادة حسام البدري، بالانضمام لتدريبات فريق الشباب، لخوض مباراة الزمالك غداً.

ولم يشارك الرباعي، في مران اللاعبين الذين لم تشملهم قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء، بسبب انضمامهم لمعسكر فريق الشباب.