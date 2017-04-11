القاهرة-أ ش أ

واصل قطاع التدريب بوزارة الداخلية إعداد البرامج التدريبية لتنمية مهارات الأمناء والأفراد والمجندين والعاملين المدنيين في مجالات الأمن والعلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية والقيم المهنية والسلوكية.

وقام قطاع التدريب خلال 3 أشهر بإعداد 289 دورة تدريبية, للضباط والأمناء والأفراد والعاملين المدنيين والمجندين لتنمية قدراتهم تدريبياوبدنيا وانضباطيا وقانونيا واحترام القانون وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان ليواكب آدائهم متطلبات العمل الشرطي على أرض الواقع.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بالاهتمام بالعملية التدريبية لرجال الشرطة إيمانا منه بالدور الهام والحيوي الذي يؤديه التدريب من رفع كفاءة رجال الشرطة لتحقيق المهام المسندة إليهم على الوجه الصحيح وما يحققه العنصر البشرى المزود بالعلم والمعرفة عن طريق التدريب الجيد لطموحات الشعب المصري في أبناء جهاز شرطته الوطنية.