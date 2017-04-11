اخبار مصر -نجلاء عزت

لقى شخص مصرعه و أصيب 2 ٱخرين فى حادث تصادم ميكروباص و سيارة ملاكى بميدان المطرية و قامت سيارة اسعاف بنقلهم الى المستشفى و ظهرت كثافات مرورية بالميدان و انتقل رجال المرور للعمل على تسيير حركة السيارات.

واكد المقدم عماد حماد مشرف غرفة مرور القاهرة ن الإدارة العامة لمرور القاهرة قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة أعلى ميدان المطرية بوقوع حادث مرورى و بدوره أمر اللواء علاء متولى مدير المرور بالدفع برجال المرور وبصحبتهم ونشين للعمل على رفع حطام الحادث .