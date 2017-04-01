برلين - أ ش أ

أخلت الشرطة الألمانية المسافرين من إحدى صالات الانتظار في مطار برلين “شونفيلد” عقب العثور على جسم مشبوه.

وأشار متحدث باسم الشرطة الاتحادية إلى تواجد أعداد كبيرة من عناصر الشرطة وأخصائيي تفكيك المتفجرات؛ حيث تم فحص المكان والجسم المشبوه ليتبين لاحقاً انه صندوق فارغ لا يشكل أي خطر، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تبقى عمليات التفتيش والمراقبة طيلة اليوم.

يذكر أن محكمة فى غرب ألمانيا أدانت أمسلاجئاً سورياً يبلغ من العمر 16 عاماً بتهمة التخطيط لشن هجوم بقنبلة.