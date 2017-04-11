الرباط - أ ش أ

أكد الدكتور طارق النيداني, طبيب فريق اليد رجال بالنادي الأهلي, عدم وجود أي إصابات بين لاعبي الفريق الذي يستعد لمواجهة الزمالك على لقب السوبر الإفريقي غدا الأربعاء المقبل بمدينة أغادير المغربية.

وأوضح النيدانى إن الفريق لا يعاني من أي إصابات في الوقت الذي شدد فيه على جاهزية ممدوح طه, لاعب الفريق لخوض المباراة بصورة طبيعية بعد عودته من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وتعافى منها قبل السفر إلى المغرب.

من جانبه, القى عاصم حماد, المدير الفني للفريق, محاضرة بالفيديو على اللاعبين في فندق الإقامة بمدينة أغادير المغربية; لتجهيز الجميع للمباراة..

وحرص حماد على شرح العديد من الجوانب الفنية والخططية عن طريق الفيديو, مع تكليف اللاعبين بالمهام المطلوبة منهم لتنفيذها خلال اللقاء.

وعقب انتهاء المحاضرة ادى الفريق الأول , مرانا بدنيا في صالة الجيم داخل فندق الاقامة, استعدادا للمباراة…

ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانا بدنيا آخر , وذلك ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني, قبل مباراة السوبر.

وكانت بعثة الفريق توجهت إلى المغرب فجر السبت لخوض مباراة السوبر التي يعقبها مباشرة مشاركة الفريق في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.