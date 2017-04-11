القاهرة-أ ش أ

أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وألمانيا في عدد من مجالات التعاون

لاسيما في مجال الزراعة معربا عن تطلعه لتوطيد هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان وزارة الزراعة بالدقي اليوم بحضور نظيره الألماني كريستيان شميدت والوفد المرافق له, والذين يزورون مصر لبحث سب التعاون الزراعي بين البلدين.

وذكر وزير الزراعة إن السياسة الزراعية لمصر تستهدف في المقام الأول تحقيق التنمية المستدامة حيث تشمل برامج قومية للنهوض المحاصيل المختلفة وزيادة انتاجيتها لتوفير الغذاء الآمن والصحي ذو الجودة العالية للمصريينلافتا إلى أن تلك السياسة تشمل أيضا إصلاحا مؤسسيا وهيكليا حيث ترتبط الزراعة حاليا بالصناعة والتجارة بعد تحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية والمحاصيل المنزرعة.

وأضاف أن مصر استطاعت من خلال تطوير البحث العلمي الزراعي النهوض بعدد من المحاصيل الزراعية, وزيادة إنتاجيتها خاصة محصولي الأرز وقصب السكر, وهناك محاصيل أخرى تضاعفت المساحة المنزرعة بها, لافتا إلى أن الخريطة الزراعية في مصر في تغير مستمر.

وأشار البنا إلى أن مجالات التعاون المشترك بين الجانبين المصري والألماني تشمل تبادل ونقل الخبرات والمعلومات الزراعية والتكنولوجيا الحديثة, ورفع وبناء القدرات في عدد من المجالات المرتبطة بالزراعة والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.