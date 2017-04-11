اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

استقرت اسعار الذهب في الاسواق المصرية اليوم الثلاثاء حيث سجل الجرام صعودا بنحو جنيهين مقابل اسعار الامس.

وذكر ايهاب واصف عضو شعبة الذهب ان “عيار ١٨” سجل ٥٣٨,٢٥ جنيه وسجل “عيار ٢١” نحو ٦٢٩ جنيه وبلغ “عيار ٢٤” نحو٧١٧,٧٠ جنيه وبلغ سعر الجنيه الذهب ٥٠٣٢ جنيها.

وفي المعاملات الفورية، صعد الذهب 0.15 % الذهب ليسجل 1256.10 دولار للأوقية (الأونصة) مع بدء إقبال المستثمرين على الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة وسط تصاعد التوترات السياسة في عدة مناطق.