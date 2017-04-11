وكالات

قرر عدد من الفنانين إلغاء وتأجيل حفلاتهم الغنائية، التى كانت ستقام خلال أبريل الجاري تزامنا مع الاحتفال بأعياد الربيع، وذلك حدادًا على أرواح الشهداء الذين سقطوا خلال احداث تفجير الكنيستين الإرهابي.

وأعلنت وزارة الثقافة، إلغاء حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر، وهو الحفل المرتقب المصاحب لافتتاح معرض الأقصر للكتاب ضمن برنامج فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية.

كما أعلنت دار الأوبرا المصرية الحداد 3 أيام على أرواح الشهداء، وتم إلغاء حفل الموسيقار فتحي سلامة، والتي كان من المقرر إقامتها بدار الأوبرا المصرية، وقد تم تأجيل جميع الأنشطة الفنية التابعة لدار الأوبرا على كل المسارح بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وقررت أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تأجيل حفلات شم النسيم؛ حيث كان من المقرر إقامة حفل كارمن سليمان الذى كان يوم الخميس المقبل، وحفل النجم مدحت صالح الذى كان سيقام يوم 17 أبريل الجارى.

وأعلن الفنان الكبير وليد توفيق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام إلغاء حفله والذى كان مقررا أن يقام في مصر يوم 16 أبريل.