اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

توقع الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء أن تسجل شركات قطاع الأعمال العام أرباحا لم تتحقق منذ سنوات بنهاية العام المالى الحالي.

جاء ذلك في افتتاح فعاليات القمة السنوية لأسواق المال والتى تنظمها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، تحت عنوان “أسواق المال وتمويل الإصلاح الاقتصادى”.

وأشار الوزير إلى أن يجرى حاليا تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الشركات التابعة للوزارة، وبدأت تؤتى ثمارها فى نتائج النصف الأول من العام المالى الحالى 2016/2017 حيث أسفرت عن تحقيق صافى ربح لمجمل الشركات بلغ 2.7 مليار جنيه فضلًا عن تحسن نتائج 87 شركة من أصل 121 شركة تابعة للوزارة.

وحققت الشركات العام الماضى 2015/2016 صافى ربح تجاوز 1.6 مليار جنيه مقارنة بخسارة بلغت 323 مليون جنيه عام 2014/2015.