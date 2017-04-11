القاهرة-أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة حتى شمال الصعيد و تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار التي تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق وتصل لحد السيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية, أما عن حالة البحر الأحمر فتكونة معتدلة الى مضطربة.

وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمى القاهرة 18 32 الإسكندرية 16 21 مطروح 14 19 بورسعيد 16 26 دمياط 16 24 بلطيم 15 23 الإسماعيلية 15 31 السويس 16 33 .