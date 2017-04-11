اخبار مصر - شيماء صالح

كشفت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب عن إعداد مشروع قانون بالاشتراك مع لجنتى الإتصالات والإعلام فى شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.

جاء ذلك وفقا لما صرح النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والامن القومى، للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، والذى ناقش التأشيرة الإلكترونية والتأشيرادة السياحية و المعلومات الفضائية وتأمينها وكيفية الحفاظ عليها.

وأضاف إسماعيل أن النواب طالبوا خلال الاجتماع بعمل الاحتياطات لحماية الأمن القومى المعلوماتى لانها حرب الجيل وتستخدمها الجماعات الإرهابية وبعض الدول للدخول على كافة البيانات الخاصة بالدول.

وحضر الاجتماع ممثلا عن الحكومة اللواء مصطفى العدوى مساعد وزير الداخلية للجوزات ،والدكتور شريف هاشم نائب الرئيس التنفيذي لامن السيبرانى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، سيد هندى من وزارة الاتصالات