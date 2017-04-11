القاهرة - أ ش أ

بدأ النجم تامر حسني، عمليات المونتاج الخاصة بفيلمه الجديد “تصبح على خير” الذي يلعب بطولته والمقرر طرحه في عيد الفطر المبارك، في مجموعة كبيرة من دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي.

ويراهن تامر على نجاح فيلمه الجديد الذي يعتبره بمثابة نقلة نوعية للسينما المصرية والعربية بعد طرحه في دور العرض السينمائي.

“تصبح على خير” يشارك في بطولته كل من نور اللبنانية، درة التونسية، مي عمر، محمود البزاوي، تأليف وإخراج محمد سامي، الذي سبق أن قدم مع تامر مؤخرا فيلم “أهواك”.