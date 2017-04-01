اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء بأن الحكومة تناقش تعديل قانون سوق المال لتدعيم معايير الحوكمة والشفافية وفقا لاحدث النظم الدولية، إضافة إلى قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم، تمهيدا لعرضها عقب موافقة مجلس الوزراء على مجلس النواب.

جاء ذلك خلال القمة السنوية لأسواق المال، تحت رعاية الوزارة، وبحضور الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، وشريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، ومحسن عادل، نائب رئيس الجمعية العامة للتمويل والاستثمار.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تستهدف تأهيل القطاع المالي غير المصرفي ليصبح محركا رئيسيا للنمو وداعما للقطاع الخاص، من خلال ادخال ادوات جديدة بسوق المال المصري.