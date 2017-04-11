اخبار مصر - سماء المنياوي

شارك المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر “قمة الابتكار 2017” بدبي والتي تناقش أحدث الابداعات والممارسات في الصناعة لتقديم حلول مبتكرة للمؤسسات باستخدام التكنولوجيات المتقدمة.

وتتناول جلسات المؤتمر مناقشة أحدث الحلول التكنولوجية والاتجاهات العالمية لاستخدام إنترنت الأشياء لإدارة الموارد الأساسية، وإنشاء مباني ذكية متطورة، وكيفية الاستفادة من الابتكارات الحديثة في تطوير الصناعات المختلفة. ينظم المؤتمر شركة “شنايدر إلكتريك” العالمية ويشارك فيه المتخصصين من كبرى الشركات العالمية والشرق الأوسط العاملة في مجال تكنولوجيات الصناعة.

كما التقى المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالسيد على خفران رئيس الشئون الحكومية للشرق الأوسط والهند وافريقيا بشركة أبل العالمية ورئيس الشئون القانونية للشرق الأوسط للشركة وذلك لبحث أوجه التعاون بين الحكومة المصرية والشركة وخاصة في مجال صناعة مراكز البيانات العملاقة وذلك مع استراتيجية القطاع لجعل مصر مركز عالمياً لتلك الأنشطة..

وأبدت الشركة رغبتها الجادة في الاستثمار في مصر حيث أشاد ممثلي الشركة بالتطور الجاري حالياً على مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة التكنولوجية، وأن السوق المصرية واعدة لضخ استثمارات جديدة للشركة في مسارات مختلفة والاستفادة من وفرة المبرمجين المصريين الممكنين تكنولوجياً ولديهم القدرة التنافسية العالية. هذا وسيبدأ تفعيل العمل المشترك بزيارة مسئولي الشركة لمصر منتصف الشهر القادم بهدف دراسة جادة لإنشاء مركز لتطوير البرمجيات والتطبيقات يتيح ما يقرب من ١٠ ألف فرصة عمل.