القاهرة - أ ش أ

استقرت أسعار صرف الدولار نسبيا امام الجنيه خلال التعاملات اليوم الثلاثاء.

وطبقا لآخر تحديث، بلغ سعر الدولار في أكبر ثلاث بنوك حكومية (الأهلي ومصر والقاهرة ) 17.95 جنيه للشراء والبيع 18.05 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي – أكبر البنوك الخاصة – والبنك العربي الإفريقي بلغ سعر الدولار للشراء 18 جنيها، والبيع 18.10 جنيه.

وفي بنك البركة – مصر، ارتفع سعر الدولار 4 قروش ليبلغ 18.04 للشراء والبيع 18.14 جنيه، وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار 17.95 جنيه للشراء، والبيع 18.05 جنيه. وفي البنك الأهلي اليوناني ارتفع سعر الدولار 5 قروش ليبلغ سعر الدولار 18 جنيها للشراء والبيع 183.10 جنيه.