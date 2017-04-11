القاهرة - أ ش أ

أكدت دراسة أثرية لسلفانا جورج عطاالله باحثة فى الآثار القبطية والآثارية بمنطقة آثار غرب الدلتا بوزارة الآثار أن الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، التى شهدت الحادث الإرهابى الغشيم هى أول كنيسة أنشئت بقارة أفريقيا.

وأوضحت سلفانا اليوم الثلاثاء أن الكنيسة تعد ضمن الكنائس الرسولية الخمس فى العالم المسيحى، وهى كنائس (روما، والإسكندرية، والقسطنطينية، وإنطاكيا، وأورشليم)، فضلا عن أنها مركز الثقافة اليونانية فى العالم أجمع، واحتلت منذ العصور الميلادية الأولى مكانة عالمية لا يشبهها فيها إلا كنيسة روما.

ورصدت المعالم المعمارية للكنيسة فى ذلك الوقت، والتى أقيمت على نظام الأقبية المحمولة على 6 أعمدة رخامية كانت أهدتهم الإمبراطورة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين للكنيسة وظلت كذلك حتى جددها البابا ديمتريوس الثانى عام 1870, وأضاف لها حامل أيقونات من الرخام على الطراز اليونانى.

ومن جانبه، اوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أن العصر الفاطمى شكل عصرا ذهبيا للأقباط وعاشوا مظاهر الترف وتمتعوا بالتسامح الدينى الكامل وحقوق مواطنة كاملة وازدهرت فى العصر الإسلامى الفنون والعمارة الكنسية.

وأضاف أن الحملة الفرنسية هدمت منارتين بالكنيسة عام 1798 خشية استخدامهما عسكريا بواسطة الإنجليز، مما أدى لنقل المقتنيات لكنيسة مارمرقس برشيد، الا انه في عصر محمد على أصدر فرمانا عام 1818 بجمع الأموال لبناء الكنيسة المرقسية، وتم بناؤها فى خلال عام فى أبهى صورة مما ينم عن سماحة المسلمين واحترامهم

للمقدسات.