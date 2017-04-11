القاهرة - أ ش أ

اعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، ينهي 33 مشروعا بتكلفة إجمالية 3 مليارات و73 مليون جنيه، بنهاية يونيو القادم.

وأضاف الوزير أن ما سيتم تنفيذه ودخوله الخدمة حتى نهاية العام المالى الحالى، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية هى 25 مشروعا للصرف الصحى بتكلفة إجمالية 2.4 مليار جنيه، و8 مشروعات مياه شرب بتكلفة 622 مليون جنيه.

وأشار المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والإسكندرية إلى أن مشروعات الصرف الصحى بطاقة معالجة تصل إلى 91 الف متر مكعب فى اليوم، أما مشروعات مياه الشرب، فتصل طاقتها الإجمالية إلى 352 ألف متر مكعب فى اليوم.

وأوضح أنه بالنسبة لمحافظة القاهرة، فيجرى الانتهاء من 5 مشروعات بتكلفة إجمالية مليار و4 ملايين جنيه، منها 4 مشروعات صرف صحى، بتكلفة إجمالية تصل إلى 903 ملايين جنيه، ومشروع توسعات محطة مياه التبين بتكلفة 1.1 مليون جنيه، بطاقة 100 ألف متر مكعب فى اليوم، أما محافظة الجيزة فيتم إنهاء 7 مشروعات بتكلفة إجمالية 759 مليون جنيه، منها 5 مشروعات صرف صحى بتكلفة إجمالية 594 مليون جنيه، بطاقة معالجة 35 ألف متر مكعب فى اليوم، ومشروعان لمياه الشرب لخدمة مركزى الصف والعياط بتكلفة إجمالية 165 مليون جنيه، وطاقة 110 آلاف متر مكعب فى اليوم.

وفي القليوبية، فمن المقرر الانتهاء من 19 مشروعا بتكلفة إجمالية مليار و197 مليون جنيه، منها 14 مشروعا للصرف الصحى بتكلفة إجمالية 841 مليون جنيه، وطاقة معالجة 57 ألف متر مكعب فى اليوم، و5 مشروعات مياه شرب، بتكلفة إجمالية 356 مليون جنيه، بطاقة 141 ألف متر مكعب فى اليوم، أما محافظة الإسكندرية، فسيتم إنهاء مشروعين للصرف الصحى بتكلفة إجمالية 113 مليون جنيه، لخدمة مناطق شارع الثلاثينى والمناطق المحيطة به، وكذلك منطقة الخمسمائة بالمهاجرين.