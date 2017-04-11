موسكو - أ ش أ

كشف ألكسندر بورتنيكوف، مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عن وجود معلومات عملياتية تؤكد تحضير قيادات تنظيم “داعش” الإرهابي لأعمال إرهابية في روسيا.

وأكد بورتنيكوف – خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب اليوم – توافر العديد من المعلومات التي تشير إلى أن قادة المجموعات الإرهابية في تنظيم “داعش” تعد خططاً لتنفيذ هجمات إرهابية في مناطق مختلفة من العالم بما في ذلك في روسيا.

واشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى إحباط 16 هجوما إرهابياً في 9 مدن روسية وتصفية 46 خلية إرهابية العام الماضي، مشدداً على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية على الحدود الروسية لمنع تسلل الإرهابيين.