برلين - د ب أ

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حسن مصطفى، عزمه الترشح لفترة رئاسية جديدة.

ونقلت مجلة “هاند بالفوخه” الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء عن حسن مصطفى تأكيده بأنه سيترشح مجددا، لأن الكثير من أعضاء أسرة كرة اليد تواصلوا معه وطلبوا منه مواصلة عمله.

يذكر أن مصطفى، 72 عامًا، يتولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000.

وإذا تم إعادة انتخابه في تشرين ثان/نوفمبر المقبل خلال مؤتمر الاتحاد المقرر عقده في مدينة أنطاليا التركية، فإنه سيستمر في مهام منصبه حتى عام 2021، وهو العام الذي ستستضيف فيه مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال.