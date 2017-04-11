القاهرة - أ ش أ

بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع هند صبيح وزيرة العمل والشئون الاجتماعية، والدولة للشئون الاقتصادية بالكويت الجوانب الفنية لتنفيذ الربط الالكتروني بين الوزارتين بداية من تسجيل راغبى العمل حتى استلام العقد.

جاء ذلك على هامش الدورة 44 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتم الاتفاق بين الوزيرين على كافة الأعمال والإجراءات التى سيقوم بتنفيذها كل جانب، بدءا من تسجيل بيانات راغبى العمل ومدة تسجيلها، وتسجيل بيانات فرص العمل، واختيار صاحب العمل من بين المسجلين ….. الخ، فضلا عن بدء البرنامج بالعقود الحكومية أولا.