ستوكهولم - أ ف ب

أعلن وزير العدل السويدي، مورغان يوهانسون، ان بلاده تعتزم تشديد قوانين مكافحة الارهاب، بعد الاعتداء الذي استهدف العاصمة ستوكهولم الجمعة، وأوقع قتلى وجرحى.

ولفت يوهانسون الى ان الحكومة تفكر باعتماد قانون شبيه الى حد ما بذلك المطبق في النروج؛ حيث يمكن للشرطة ان تتحقق مما اذا كان العاملون في مكان ما لديهم تراخيص الاقامة اللازمة، وإن لم تتوفر لديها اية شبهات مادية بأن هؤلاء يمكن ان يكونوا مخالفين، وهو الشرط المطبق حالياً، والذي يعيق عمليات التحقق من هويات الاجانب المقيمين في البلاد.