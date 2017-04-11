برلين - رويترز

ذكرت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ان الصندوق يرى آفاقا أكثر إيجابية للاقتصاد العالمي هذا العام والعام القادم عن عام 2016 لكنه لديه مخاوف لما بعد الأجل القريب.

واوضحت قبل أن يصدر صندوق النقد توقعاته الاقتصادية العالمية في وقت لاحق هذا الشهر ان هناك آفاق إيجابية للأجل القصير.

واشارت بعد اجتماع مع رؤساء منظمات اقتصادية عالمية رئيسية أخرى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين الى ان ضعف الانتاجية يمثل عامل قلق.