انفجار بمدينة ديار بكر فى تركيا 2017/04/11 - 10:19 انفجار بمدينة ديار بكر فى تركيا2017-04-11T10:19:04+00:00 عرب وعالم بدون تعليقات وكالات وقع منذ قليل إنفجار بالقرب من مدرسة للشرطة فى مدينة ديار بكر جنوب شرقى تركيا. وأفادت فضائية سكاى نيوز وقوع جرحى.. دون تفاصيل أخرى حتى الآن عن الحادث. أخبار مصر, انفجار, تركيا, ديار بكر أقرأ أيضا: إصابة 4 أشخاص حتى الآن في انفجار ديار بكر التركية كوبلر يلمح لإدخال تعديلات على الاتفاق الليبي أهم أحداث اليوم الإثنين 10 أبريل شكرى يتلقى اتصالات تعازي من وزراء خارجية إيران وتركيا والامارات وقبرص البورصة تنجح في جمع 1.5 مليون جنيه لصالح الايتام المالية تطرح أذون خزانة بـ 12.7 مليار جنيه
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