وكالات

وقع منذ قليل إنفجار بالقرب من مدرسة للشرطة فى مدينة ديار بكر جنوب شرقى تركيا.

وأفادت فضائية سكاى نيوز وقوع جرحى.. دون تفاصيل أخرى حتى الآن عن الحادث.