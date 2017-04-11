اخبار مصر - نجلاء عزت

ظهرت كثافات مرورية صباح اليوم الثلاثاء، أعلى كوبرى 15 مايو بسبب منزل الزمالك ومنطقة التجمع المدرسى أثناء استقلال السيارات كما توجد كثافات أخرى بكوبرى عباس.

ونصح المقدم عماد حماد مشرف غرفة مرور القاهرة بالتوجه لكوبرى الجلاء كبديل جيد للوصول إلى القاهرة و ظهرت كثافات ظهرت أعلى محور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة ،والطريق الدائرى من المنيب إلى وصلة المريوطية كثافات مرورية و بنزلة الصعيد و من المنيب حتى المعادى ،مناطق التجمع الخامس وفى طريقه البساتين وزهراء المعادى أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم. ظل تواجد مرورى مكثف لتيسير الحركة وسحب الكثافات .

كما تباطئت حركةالسياراتبطريق المحور للقادم من مناطق الشيخ زايد وأكتوبر اتجاه الدائرى ،وصلاح سالم اتجاه المطار ومحور الثورة ، فيما شهد شارع صلاح سالم وشوارع وسط العاصمة، وصولا إلى كورنيش النيل للمتجهين من المعادى ،وكورنيش النيل من أبراج النيل إلى وسط البلد ومن وسط البلد إلى الدائرى ومن الدائرى إلى المعادى سيولة فى الحركة وكثافات متحركة.

وظهرت كثافات مرورية متحركة بطريق إسكندرية الزارعى للقادم من الأقاليم اتجاه مناطق القاهرة،من وصلة قليوب وحتى مناطق القاهرة.

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