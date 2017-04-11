القاهرة-أ ش أ

قضت محكمة جنايات دمياط الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جاد محمد حلمى فى القضية رقم 10379 جنايات مركز دمياط لسنة 2015، والمقيدة برقم كلى 1422 لسنة 2015، والمتهم فيها 28 إخوانيا بالسجن المشدد 5 سنوات لـ23 متهمًا، وغرامة 500 جنيه لكل منهما، ووضعهم تحت المراقبة مدة مماثلة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم الانضمام لجماعة المحظورة، والتظاهر دون تصريح، والتحريض والعنف ضد مؤسسات الدولة.

كما قضت المحكمة، ببراءة 5 آخرين، وهم “مصعب مسعود بدوي” وصلاح مسعود بدوي، صابر محمد العطوي، محمد ضياء العطوي، ومحمد أبوزيد.