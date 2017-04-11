القاهرة - اخبار مصر

.تستأنف اليوم الثلاثاء مباريات الأسبوع ال24 لمسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم, بإقامة مباراتين تجمع الأولى فريقى الاتحاد السكندرى والأهلى على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى السادسة مساء, ويسبقه لقاء فريقى بتروجت والإنتاج الحربى فى الثالثة عصرا على ملعب السويس.

بينما تأجلت مباراتان بين المصرى البورسعيدى مع طنطا والإسماعيلى مع سموحة نظرا لإقامه مباريات الذهاب بكأس الاتحاد الإفريقى (الكونفيدرالية).

ويسعى الاهلي لمواصلة إنتصاراته امام الاتحاد , ولم يخسر المتصدر أى مباراة له هذا الموسم وفاز فى 18 وتعادل أربع مباريات من أصل 22 لعبها حتى الان.

ويحتل فريق الاتحاد المركز التاسع برصيد 30 نقطة , ويفتقد الفريق السكندرى اليوم قوته الهجومية الضاربة بغياب كاتونجو كاسونجو بالإضافة إلى حسن طارق ومحمد سالم .

ويغيب احمد حجازى عن الأهلى للإصابة, كما يغيب الثلاثى صالح جمعة وباسم على وحسين السيد لأسباب فنية,و يعود جونيور أجاى وعلى معلول .

وأعلن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري .

وضمت القائمة 21 لاعبا وهم: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد عادل .

وأحمد فتحي وسعد سمير ومحمد نجيب وعلي معلول وصبري رحيل ومحمد هاني ورامي ربيعة وحسام غالي وحسام عاشور وعمرو السولية وعبدالله السعيد ووليد سليمان وأحمد حمودي ومؤمن زكريا وميدو جابر وسليماني كوليبالي وعمرو جمال وجنويور أجايي.

بتروجيت والانتاج الحربي

يلعب بتروجت صاحب المركز السادس برصيد 33 نقطة أمام الإنتاج الحربى الذى جمع 22 نقطة جعلته فى المركز الـ13 .

وأعلن حسن شحاتة المدير الفني لبتروجت، عن قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي .

وجاءت القائمة على النحو التالي : في حراسة المرمي: علي فرج ومحمد أبو النجا (بونجا).

خط الدفاع : أسامة محمد، حسام حسن، طه عادل، كريم يكن، محمد عبد الفتاح (تاحا)، أمير عابد.

خط الوسط : أحمد الشناوي، مصطفي شبيطه، أحمد العجوز، حمدي فتحي، ناصر ماهر، هشام فتح الله.

الهجوم: فيكتور أومو، جيمس تيدي، شيملسي بيكلي، كريم طارق، محمد رمضان.

وتعاقد الانتاج الحربي مؤخرا مع مختار مختار لقيادة الفريق وهى المباراة الثانية له بعد أن حقق التعادل فى أول مهمة له أمام أسوان.