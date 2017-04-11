اخبار مصر- نجوى ابو الخير

ذكر كمال امين شريف رئيس قطاع الشؤون المالية والادارية بوزارة التضامن فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان هناك لجنة الازمات والاغاثة التابعة لوزارة التضامن والمنوطة بالتحرك السريع بعد اى حادث عام ومنها حادث الكنيستين فى طنطا والاسكندرية فبجانب زياروة وزيرة التضمن تحركت لجنةالاغاثة والتى تعمل طبقا للقرار الوزارة رقم 915 لحصر المصابين والمتوفين والحصول على التقارير الطبية من المستشفيات المعتمدة لصرف التعويضات المناسبة طبقا للتقرير الطبى ودرجة الاصابة وفى حالة الوفاة يساعدون على اصدار شهادة الوفاة ويتم اقرار معاش قدره 1500 جنيه وتعويض مقداره 100 الف جنيه طبقا لاعلام وراثة رسمى من المحكمة التى يتبعها موقع الحادث

واكد رئيس قطاع الشؤون المالية والادارية بوزارة التضامن ان موظفى ادارة الاغاثة يساعدون صاحب الحالة سواء من المصابين او اهالى المتوفى فى تقديم الاوراق والطلبات للمحكمة وتوفير المستندات المطلوبة وسرعة اصدار إعلام الوراثة واكد انه لايوجد فارق بين المستحق الفقير والمستحق الثرى طالما اشتركوا فى الحادث ولكن المستحق من المصابين محدودى الدخل يمكن ان يحصل على معاش من الوزارة اذا كان من الفئات المستحقة واذا كان احد من ابنائه معاق بعد دراسة اجتماعية ميدانية عنه وعن اسرته .

واضاف كمال امين شريف ان 27500 وحدة اجتماعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى منها فى القرى ومنها فى المدن متوزعة على 27 محافظة تقوم بالخدمة فى مديريات وزارة التضامن ال27 ، واكد ان الوزارة تعمل على الوصول لكل اسرة حتى اذا كانت لاتعرف الدعم المقرر لها من الوزارة لتحصل على التعويض وتشعر بالمساندة من الدولة لها

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