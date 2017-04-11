اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اكد الشيخ اسلام النواوى وهو من شباب علماء وزارة الاوقاف فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان كل الاديان السماوية جاءت لتعظم قيمة الانسان وحفظ النفس وحُرمة الدم ، واضاف ان تغليب المقاصد فى حماية كل نفس لها الاولوية عند الله فالشخص المؤذى مكروه ويجب الاخذ على يديه مهما كانت ديانته واكد ان الوازع الدينى لدى المؤذى ضعيف مهما ادعى تدينه او اقام شعائر واكد ان الرسول عليه الصلاة والسلام تعوذ من الفقر لان الفقر والجهل مصدران للتطرف وسوء التصرف واكد ان حماية دور العبادة لغير المسلمين واجب على المسلمين فى بلادهم ليس من التفجير فقط او الهدم ولكن من كل اذى اواعتداء لان اشاعة الامان فرض على كل المجتمع

وذكر الشيخ اسلام النواوى ان الحديث النبوى الشريف والذى نصه ” مَنْ رَوَّعَ مُسْلِمًا رَوَّعَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ……” حديث صحيح وينهى فيه الرسول عن الترويع حتى ولو كان فى صورة مزاح ، واكد ان المتطرفين يروجون لتشددهم بتحرير فلسطين فاستباحوا قتل المسلمين وغير المسلمين وتعمدوا التشكيك فى المؤسسات الدينية والعلماء وفتواهم فى امور الحياة اليومية لينفردوا هم بالفتوى المغلوطة ويدعون العلم بالشرع ، واكد ان الخطاب الدينى خطاب يدعو للحياة والتحفيز على العمل مع عبادة الله اى مراعاة المعاملة الجيدة فى تفاصيل الحياة مع اقامة الشعائر الحقيقية ولكن هناك فئة فصلت المعاملة مع الناس عن عبادة الله وانتهجت سلوكيات غريبة استباحت فيها كل المحرمات حتى الدم

واكد عالم وزارة الاوقاف ان مصيبة الموت تهون امام نعمة الشهادة لان ام الشهيد قد ضمنت بابنها باذن الله الجنة ان تدخلها معه لانه يغفر له كل ذنوبه قبل الشهادة واكد ان كل مكلوم فى متوفى ياخذ كامل ثوابه بالصبر على مصيبته لان الصابرون تفتح لهم ابوب الجنة بلا حساب ” وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ” واكد ان الشفاعة تتعدد فى الاسلام

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا

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