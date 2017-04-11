صحافة عربية: «مجلس التعاون» يدين التفجيرات الإرهابية في مصر
القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 11 إبريل
المدينة السعودية
* الرئيس اليمني يدعو لوحدة الصف والالتحام بالجيش.
* «البنتاجون»: مستعدون للرد على استخدام «الكيماوي» بسوريا.
* تقرير: خلية لداعش خططت لشن هجمات على قوات أمريكية بالكويت.
* نصف الأتراك في ألمانيا أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
* مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم «داعشي» شمالي العراق.
* «مجموعة السبع» تبحث الأزمة السورية.. بمشاركة المملكة ودول إقليمية.
* طائرات روسية تلقي قنابل حارقة على إدلب وحماة.
الإمارات اليوم
* «مجلس التعاون» يدين التفجيرات الإرهابية في مصر.
* قوات النظام تستعيد بلدة معردس شمال حماة.
* محمد بن زايد يستقبل قائد العمليات الخاصة المشتركة لدول التحالف العربي.
* جدل في الصحافة الأميركية بشأن ضربة سورية.
* بن دغر: مخرجات الحوار الوطني هي البلسم والدواء لأزمة اليمن.
* مساعدات من «الهلال» الإماراتي إلى «عرقة» شبوة.
القبس الكويتية
* الدول الكبرى لبوتين: ولَّى زمن دعم الأسد.
* إصابات بإطلاق نار في مدرسة بسان برناردينو.
* ليبرمان يتوقع اغتيال روحاني.
* البيت الأبيض: ترامب مستعد لهجمات إضافية على سوريا.
* أمريكا تعزز الحماية لقواتها في سوريا.
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