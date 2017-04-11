القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 11 إبريل

المدينة السعودية

* الرئيس اليمني يدعو لوحدة الصف والالتحام بالجيش.

* «البنتاجون»: مستعدون للرد على استخدام «الكيماوي» بسوريا.

* تقرير: خلية لداعش خططت لشن هجمات على قوات أمريكية بالكويت.

* نصف الأتراك في ألمانيا أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

* مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم «داعشي» شمالي العراق.

* «مجموعة السبع» تبحث الأزمة السورية.. بمشاركة المملكة ودول إقليمية.

* طائرات روسية تلقي قنابل حارقة على إدلب وحماة.

الإمارات اليوم

* «مجلس التعاون» يدين التفجيرات الإرهابية في مصر.

* قوات النظام تستعيد بلدة معردس شمال حماة.

* محمد بن زايد يستقبل قائد العمليات الخاصة المشتركة لدول التحالف العربي.

* جدل في الصحافة الأميركية بشأن ضربة سورية.

* بن دغر: مخرجات الحوار الوطني هي البلسم والدواء لأزمة اليمن.

* مساعدات من «الهلال» الإماراتي إلى «عرقة» شبوة.

القبس الكويتية

* الدول الكبرى لبوتين: ولَّى زمن دعم الأسد.

* إصابات بإطلاق نار في مدرسة بسان برناردينو.

* ليبرمان يتوقع اغتيال روحاني.

* البيت الأبيض: ترامب مستعد لهجمات إضافية على سوريا.

* أمريكا تعزز الحماية لقواتها في سوريا.