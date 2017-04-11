ستوكهولم - أ ف ب

أعلن وزير العدل السويدي مورجان يوهانسون اليوم الثلاثاء ان بلاده تعتزم تشديد قوانين مكافحة الارهاب بعد الاعتداء الجهادي الذي استهدف العاصمة ستوكهولم الجمعة وأوقع اربعة قتلى و15 جريحا.

وبحسب التحقيق فان منفذ الاعتداء هو رجل اوزبكي يدعى رحمت عقيلوف (39 عاما) ومعروف بتأييده للجهاديين عبر الانترنت وقد دخل السويد خلسة منذ اشهر بعدما رفضت السلطات منحه إقامة.

وقال يوهانسون ردا على سؤال عما اذا كانت ستوكهولم تعتزم تشديد قوانين مكافحة الارهاب “لقد جرّمنا المغادرة الى الخارج المرتبطة بالارهاب، ووسّعنا (هامش الملاحقات) في تمويل الارهاب، ثمة هامش لتوسيع (القانون) في شكل أكبر”.

واوضح انه “يمكن للمرء ان يكون ناشطا في تنظيم إرهابي حتى إذا لم يشارك في عمل محدد. يمكن بالتالي تحديد مسؤولية افراد عن طريق البحث اكثر والتدخل مبكرا لدى اشخاص يمكن ان يكونوا خطرين”.