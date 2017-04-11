بلجراد - رويترز

قال رئيس الوزراء والرئيس المنتخب في صربيا ألكسندر فوشيتش إن بلاده اتفقت مع الولايات المتحدة على تعزيز الجهود لدعم الأمن الإقليمي بما في ذلك إجراء تدريبات مشتركة للجيش والشرطة.

وتحافظ صربيا على التوازن في علاقاتها بالغرب وروسيا حليفتها التقليدية.

وعلى الرغم من رغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رفضت بلجراد مرارا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الذي شن حملة قصف عليها في عام 1999 خلال حرب كوسوفو، وفي عام 2008 أعلن إقليم كوسوفو استقلاله بدعم أمريكي.

وبعد لقائه بالسناتور الجمهوري جون مكين الذي يرأس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي قال فوشيتش للصحفيين يوم الاثنين إن الطرفين سيشاركان في “ستة إلى سبعة” تدريبات مشتركة خلال العام الجاري.