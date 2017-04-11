كاراكاس - رويترز

خرج الشوارع مجددا اليوم الثلاثاء للاحتجاج على أزمة اقتصادية وتراجع الديمقراطية في عهد الرئيس اليساري نيكولاس مادورو وذلك في أول موجة مستمرة من المظاهرات المناهضة للحكومة في ثلاث سنوات.

وأطلق قرار للمحكمة العليا في أواخر مارس بالاضطلاع بمهام البرلمان الذي تقوده المعارضة شرارة غضب واستياء بين السكان الذين يعانون بالفعل من تضخم تجاوز 30 في المئة ونقص واسع النطاق في السلع الأساسية.

وتراجعت المحكمة سريعا عن الجزء الأكثر إثارة للجدل في قرارها لكن التحرك لاقى إدانة في الداخل والخارج مثلما حدث مع نبأ بمنع المراقب الوطني للسياسي إنريكي كابريليس، الذي يعتبر أفضل أمل للمعارضة في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، من الترشح لمدة 15 عاما.

وتجمع المتظاهرون في عدة مدن لتنظيم جولة رابعة من الاحتجاجات في عشرة أيام فسدوا الطريق السريع الرئيسي الذي يمر بكاراكاس في الصباح إلى أن فرقتهم قوات الحرس الوطني.

وانتقد زعماء المعارضة الحكومة لاستخدامهم القوة في تفريق المظاهرات.