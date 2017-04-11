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قال محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر إنه تم مراجعة جميع الخطط الأمنية الخاصة بتأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة، مؤكدا أن كافة الأجهزة الأمنية ستواجه أعداء الوطن بكل قوة.

وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لتأمين الكنائس، حيث تم وضع نقاط فرز قبل الكنيسة بحوالي 150 مترا، لفحص الأشخاص القادمين إلى الكنيسة، منوها بالتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة والجيش، وبدورهم المهم في مواجهة الإرهاب.

وأكد أنه لن يسمح لأحد بأن يمس أمن مصر، لافتا إلى أن الجميع أيد واحدة لاقتلاع جزور الشر.