قنا - أ ش أ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا مساء امس الاثنين من ضبط ٤ متهمين من بينهم مسجل شقي خطر بحوزتهم بندقيتين آليتين وبندقيتين خرطوش وفرد روسي محلي الصنع في ٤ وقائع منفصلة بمراكز المحافظة.

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقى إخطارا بضبط مزارع يدعى” عبدالباسط.م.ع.ا” ٥٥ عاما مقيم بمركز دشنا وبحوزته بندقيتين آليتين، وعدد من الطلقات وضبط مسجل شقي خطر يدعى”عوض.م.ع.ا” ٤٠ عاما والمسجل فئة ” أ” مقيم بمركز نقادة وبحوزته بندقية خرطوش عيار ١٢مم.

كما ضبط عامل بمركز قوص يدعى”محمد.س.أ.ج” ٤٠ عاما وبحوزته بندقية خرطوش وضبط عامل بمركز فرشوط يدعى”محمد. م.ع.ا” ٣٠ عاما والسابق اتهامه في عدد من القضايا وبحوزته فرد روسي محلي الصنع.

وعلى صعيد ضبط القضايا التموينية تم ضبط صاحب مخبز بلدي يدعى”سامح.أ.ع” ٣٨ عاما مقيم بمركز نجع حمادي وبحوزته١٥٠ كيلوجراما من الدقيق المدعم ومخصص لأصحاب المخابز البلدية وضبط تاجر تموين يدعى “جمعية.أ.ع” ٤٣ عاما مقيمة بمركز قوص وبحوزتها ١٥٠ كيلو جراما من الزيت التمويني قبل بيعها في السوق السوداء بجانب ضبط ١٧ قضية تموينية أخرى متنوعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق.