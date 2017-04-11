صحافة مصرية: تحديد هوية منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية
القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 11 إبريل
الأهرام
* تحديد هوية منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.
* الحكومة توافق على إعلان حالة الطوارئ.. والبرلمان يناقشها اليوم.
* المصريون يودعون شهداء الإرهاب الأسود فى عيد السعف.
* البابا تواضروس: ألم الفراق يعتصرنا لكن المسيح يعزينا.
* السيسى يوجه بإنشاء وحدات إسكان اجتماعى بالعاصمة الإدارية لتلبية احتياجات موظفى الدولة.
* مجلس الوزراء يوافق على استيراد مليون برميل بترول شهريا من العراق.
* مباحثات مع السعودية لتنظيم العمالة المصرية «إلكترونيا».
* مفاوضات مع شركة عالمية لتطوير سكك حديد مصر.
* التموين تطلق البوابة الإلكترونية لتحديث بيانات 19 مليون مواطن بالبطاقات التموينية.
* رسم إغراق نهائى علي ثقاب الكبريت الباكستانية.
* البورصة لم تتأثر بالأحداث الإرهابية.
* قابيل يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج باستثمارات 185 مليون جنيه.
* إعادة الانضباط المرورى لشوارع شبرا الخيمة.
* مقتل إرهابيين والقبض على 5 من الحراك المسلح ولواء الثورة.
* الزمالك يواصل مسلسل السقوط الحر ويخسر من إنبى بهدفين.
الأخبار
* مجلس الوزراء يوافق علي إعلان حالة الطوارئ لمدة ٣ شهور.
* اعتبار ضحايا تفجير الكنيستين شهداء و١٠٠ ألف جنيه تعويضا لأسرة كل واحد منهم.
* مصدر أمني بالداخلية: معلومات جديدة تساعد في كشف ملابسات الانفجارين.
* مواكب الجنازات تجوب شوارع الإسكندرية الحزينة.
* النيابة تستمع لأقوال مصابي الإسكندرية.. وتستعرض تفريغ كاميرات الكنيسة.
* ٥٠٠ ألف وحدة إسكان اجتماعي بالمحافظات نهاية العام الحالي.
* تصفية 7 إرهابيين يعتنقون أفكار داعش بجبل العوامر بأسيوط.
* الحكومة توافق علي مشروع قانون حماية المستهلك.
* محلب: أتعجب من تجاهل البعض للإنجازات.
* النيابة تستمع لأقوال مصابي الإسكندرية.. وتستعرض تفريغ كاميرات الكنيسة.
* ٥٠٠ ألف وحدة إسكان اجتماعي بالمحافظات نهاية العام الحالي.
* الفريق سيف الدين: التكامل يحقق طموحات الشعوب الأفريقية.
* السجن المشدد خمس سنوات لإمام وخطيب إخواني بقنا.
* الليلة.. الاتحاد يتربص بالأهلي في برج العرب.
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