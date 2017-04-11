القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 11 إبريل

الأهرام

* تحديد هوية منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

* الحكومة توافق على إعلان حالة الطوارئ.. والبرلمان يناقشها اليوم.

* المصريون يودعون شهداء الإرهاب الأسود فى عيد السعف.

* البابا تواضروس: ألم الفراق يعتصرنا لكن المسيح يعزينا.

* السيسى يوجه بإنشاء وحدات إسكان اجتماعى بالعاصمة الإدارية لتلبية احتياجات موظفى الدولة.

* مجلس الوزراء يوافق على استيراد مليون برميل بترول شهريا من العراق.

* مباحثات مع السعودية لتنظيم العمالة المصرية «إلكترونيا».

* مفاوضات مع شركة عالمية لتطوير سكك حديد مصر.

* التموين تطلق البوابة الإلكترونية لتحديث بيانات 19 مليون مواطن بالبطاقات التموينية.

* رسم إغراق نهائى علي ثقاب الكبريت الباكستانية.

* البورصة لم تتأثر بالأحداث الإرهابية.

* قابيل يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج باستثمارات 185 مليون جنيه.

* إعادة الانضباط المرورى لشوارع شبرا الخيمة.

* مقتل إرهابيين والقبض على 5 من الحراك المسلح ولواء الثورة.

* الزمالك يواصل مسلسل السقوط الحر ويخسر من إنبى بهدفين.

الأخبار

* مجلس الوزراء يوافق علي إعلان حالة الطوارئ لمدة ٣ شهور.

* اعتبار ضحايا تفجير الكنيستين شهداء و١٠٠ ألف جنيه تعويضا لأسرة كل واحد منهم.

* مصدر أمني بالداخلية: معلومات جديدة تساعد في كشف ملابسات الانفجارين.

* مواكب الجنازات تجوب شوارع الإسكندرية الحزينة.

* النيابة تستمع لأقوال مصابي الإسكندرية.. وتستعرض تفريغ كاميرات الكنيسة.

* ٥٠٠ ألف وحدة إسكان اجتماعي بالمحافظات نهاية العام الحالي.

* ‎تصفية 7 إرهابيين يعتنقون أفكار داعش بجبل العوامر بأسيوط.

* الحكومة توافق علي مشروع قانون حماية المستهلك.

* محلب: أتعجب من تجاهل البعض للإنجازات.

* النيابة تستمع لأقوال مصابي الإسكندرية.. وتستعرض تفريغ كاميرات الكنيسة.

* ٥٠٠ ألف وحدة إسكان اجتماعي بالمحافظات نهاية العام الحالي.

* الفريق سيف الدين: التكامل يحقق طموحات الشعوب الأفريقية.

* السجن المشدد خمس سنوات لإمام وخطيب إخواني بقنا.

* الليلة.. الاتحاد يتربص بالأهلي في برج العرب.