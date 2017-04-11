الجونة - أ ش أ

صعد كريم عبدالجواد، لاعب منتخب مصر للإسكواش، والمصنف الثاني عالميا إلى الدور ربع نهائي بطولة الجونة الدولية، والتي بدأت في الفترة من 5 وحتى 14 أبريل الجاري، والبالغ مجموع جوائزها 150 ألف دولار.

وفاز كريم عبدالجواد على نظيره الإسباني بورخا جولان بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط ” 9 ـ 11 و 11 – 1 و 11 – 8 و 11 – 5.

ويلعب عبدالجواد المباراة المقبلة مع نظيره الألماني سيمون روزنر بدور الثمانية بعد الأربعاء.

ويشارك في بطولتي الجونة الدولية للرجال والعالم للسيدات 112 لاعبا ولاعبة من 30 دولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة المصرية.