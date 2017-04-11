سيول (كوريا الجنوبية) - أ ف ب

نددت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء بارسال الولايات المتحدة مجموعة بحرية ضاربة الى مياه شبه الجزيرة الكورية، مؤكدة انها لن تتوانى عن الرد على هذه الخطوة “المتهورة” وانها مستعدة لخوض “حرب”، في تصعيد جديد للوضع المتوتر في المنطقة.

وقال متحدث باسم الخارجية الكورية الشمالية بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية ان ارسال واشنطن مجموعة بحرية ضاربة تتألف من حاملة الطائرات كارل فنسون ومدمّرتين وطراد قاذف للصواريخ الى مياه شبه الجزيرة “يثبت ان التحركات الامريكية المتهورة لغزو كوريا الديموقراطية وصلت الى مرحلة خطيرة”.