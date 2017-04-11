أخبار مصر - وكالات

أقال الاتحاد العراقي لكرة القدم رسميا المدرب راضي شنيشل من قيادة المنتخب الأول لـ “أسود الرافدين”، بعد توصية من اللجنة الأولمبية، لإجراء إصلاحات ترضي طموحات الشارع الكروي.

وجاء في بيان للاتحاد العراقي، “إقالة مدرب المنتخب العراقي، والبحث عن مدرب أجنبي ليقادة الفريق، بالتنسيق مع الحكومة العراقية، واللجنة الأولمبية، من أجل توفير المال اللازم لهذا الغرض”.

ودرب شنيشل (51 عاما)، العديد من الفرق العراقية، مثل الزوراء، والطلبة، والقوة الجوية، والشرطة، ومنتخبا العراق وقطر.

وبعد 7 جولات من التصفيات، يحتل المنتخب العراقي المركز الخامس وقبل الأخير للمجموعة الثانية للتصفيات برصيد 4 نقاط، ويتصدر المجموعة منتخب اليابان برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن السعودية.