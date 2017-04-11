لندن - أ ف ب

اعتبر الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال محادثة هاتفية الاثنين ان هناك “فرصة” لاقناع روسيا بالتوقف عن دعم نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

وقالت متحدثة باسم رئاسة الوزراء البريطانية ان “رئيسة الوزراء والرئيس اتفقا على ان هناك الآن نافذة فرصة لإقناع روسيا بأن تحالفها مع الأسد لم يعد في مصلحتها الاستراتيجية”.

واضافت المتحدثة ان ماي وترامب اعتبرا ان الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون الى روسيا الثلاثاء “تشكل فرصة لاحراز تقدم نحو حل يؤدي الى تسوية سياسية دائمة”.